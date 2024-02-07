На калужском предприятии рабочего раздавило товарным вагоном

Трагедия произошла около 18:20 в среду, 7 февраля, на бумажной фабрике в Кондрово.

По предварительным данным, мужчина устанавливал тормозное устройство на рельсы. В этот момент его придавило товарным вагоном. Пострадавший скончался на месте, рассказали в прокуратуре.

Сейчас на месте работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства.