В Калуге водитель «Рено» погиб в столкновении с рейсовым автобусом

Авария произошла около 12:30 в среду, 7 февраля, на дороге между Мстихино и Резванью, сообщили в полиции.

По предварительным данным, 72-летний водитель «Рено Сандеро» двигался в сторону Мстихино, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус ЛиАЗ.

Пожилой водитель легковушки погиб.