Турынино стоит: в Калуге столкнулись и собрали пробку «КамАЗ» и «Газель»

В среду, 7 февраля, наши читатели сообщают о большой пробке в Турынино.

На улице Советской, на горке столкнулись «КамАЗ» и «Газель».

Встало движение в обе стороны. Пробка продолжает расти.



P.S.: По состоянию на 15:00 пробка начинается у 906 базы, сообщают читатели.