ДТП со школьным автобусом парализовало улицу Гагарина в Калуге

Авария произошла днем в среду, 7 февраля.

У школы №6 автобус столкнулся с легковушкой.

Пробка в сторону Гагаринского моста и выезда из города растянулась до сквера Мира и дальше по Кирова до улицы Плеханова.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Автобус и машина не получили значительных повреждений.