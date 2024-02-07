На подъезде к Калуге разбились «Киа» и «Хендай»

Авария произошла вечером 6 февраля в районе Анненок.

По предварительным данным, 44-летний водитель «Киа Соренто» ехал в сторону города, перестраивался из левой полосы в правую и создал помеху «Хендаю». Чтобы избежать столкновения, водитель «Соляриса» врезался в препятствие.

В больницу с травмами попала 41-летняя пассажирка «Хендая».