Машина сгорела в Воротынске

Около 13:00 пожар произошел в поселке Воротынск Бабынинского района.

На улице Центральной сгорел легковой автомобиль, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь уничтожил почти все сгораемые конструкции.

Из людей никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются.