Школьный автобус попал в ДТП в Калужской области

Авария произошла днем в пятницу, 2 февраля, на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе.

Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем «Киа».

Дети ехали из школы в селе Муромцево. Никто из них не пострадал, сообщили в прокуратуре.