В центре Калуги микроавтобус сбил женщину

Авария произошла на перекрестке улиц Королева и Гагарина около 19:45 в четверг, 1 февраля.

По предварительной информации, 37-летний водитель «Фольксвагена Транспортера» с Королева поворачивал налево в сторону Гагаринского моста и сбил 39-летнюю женщину.

Пострадавшая двигалась на зеленый сигнал светофора. С травмами ее доставили в больницу, рассказали в ГИБДД.