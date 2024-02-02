59-летний мужчина погиб в сгоревшей квартире

Вечером в четверг, 1 февраля, в Козельске произошел пожар в доме №26 на улице Мира.

Сгорела квартира в цокольном этаже. На месте происшествия нашли тело 59-летнего мужчины, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего.

В квартире было печное отопление.