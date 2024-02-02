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Правый берег встал в пробке из-за сломавшегося троллейбуса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2024 09:30 4 1285
Правый берег встал в пробке из-за сломавшегося троллейбуса

Утром в пятницу, 2 февраля, жителям Правобережья Калуги тяжело выехать в сторону центра.

На перекрестке улицы Генерала Попова и Тульского шоссе сломался троллейбус, который перекрыл часть проезжей части.

В итоге пробка со стороны улицы Фомушина растянулась больше чем на два километра.

Местные жители советуют тем, кто еще только собирается выезжать из дома, добираться через новый мост в Анненках.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2024 09:30 4 1285
Тэги: происшествие дтп
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