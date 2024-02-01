Стало известно о состоянии мальчика, который провалился в открытый люк

Как мы уже рассказывали, 31 января в Балабаново у школы №5 провалился в открытый люк мальчик.

- У ребенка выявлен ушиб спины и трещина на ноге в размере двух миллиметров, - приводит слова замглавы администрации района по социальной политике Ольги СИМАКОВОЙ районный информационный центр. - Мальчик спокойно пошел домой.

Проверку проводят прокуратура и Следственный комитет.

Жителей Калужской области просят сообщать, если они заметили открытые колодцы.