Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Статьи Медсправочник

В Калуге ищут очевидцев аварии, где водитель автобуса сбил пешехода и скрылся

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 01.02.2024 16:48 0 277
В Калуге ищут очевидцев аварии, где водитель автобуса сбил пешехода и скрылся

Полиция 1 февраля объявила о поиске очевидцев ДТП, которое произошло 15 января рядом с автовокзалом на улице Ленина.

По предварительным данным, 71-летний водитель рейсового автобуса «Калуга - Куровской» сбил 59-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, оттащил его с дороги и уехал. 

Свидетелей просят обратиться в ГИБДД на Салтыкова-Щедрина, 70а. Звонить можно по телефону 8 (4842) 501-634.

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 01.02.2024 16:48 0 277
Тэги: происшествие дтп
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новикомбанк протестирует цифровой рубль
«Ростелеком» перешел на российский софт для работы с PDF-документами
Калужские специалисты «Ростелекома» стали желанными гостями для детей из Белгорода
Калужская сбытовая компания напоминает: оплачивайте электроэнергию вовремя, не допуская образования долга
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Преимущества использования алюминия в витражном остеклении
ТОП-8 городов Германии с идеальными условиями для эмиграции
Особенности сдачи и приёма макулатуры

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru