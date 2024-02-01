В Калуге ищут очевидцев аварии, где водитель автобуса сбил пешехода и скрылся

Полиция 1 февраля объявила о поиске очевидцев ДТП, которое произошло 15 января рядом с автовокзалом на улице Ленина.

По предварительным данным, 71-летний водитель рейсового автобуса «Калуга - Куровской» сбил 59-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, оттащил его с дороги и уехал.

Свидетелей просят обратиться в ГИБДД на Салтыкова-Щедрина, 70а. Звонить можно по телефону 8 (4842) 501-634.