Две легковушки и фура столкнулись на Киевской трассе

Днем в среду, 31 января, массовое ДТП произошло в Жиздринском районе на трассе М3 «Украина».

Недалеко от села Овсорок столкнулись «Киа», «Форд» и фура «Кенворт».

Пострадал один человек. Точные обстоятельства устанавливаются.