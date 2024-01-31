Баня сгорела ночью в Калужской области

В деревне Акатово Дзержинского района в ночь на среду, 31 января, сгорела баня на территории частного дома.

Огонь вспыхнул примерно в 4:00, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Здание практически полностью уничтожено.

Из людей никто не пострадал.

Сейчас устанавливаются причины пожара.