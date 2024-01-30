Названы причины смертельного ДТП в Мосальске

Как мы уже рассказывали, авария произошла вечером 29 января.

На улице Энгельса водитель «Форда Фокуса» насмерть сбил 87-летнего мужчину.

В калужском управлении ГИБДД сообщили, что погибший находился на проезжей части без световозвращающих элементов на одежде.

От травм пенсионер умер на месте аварии.