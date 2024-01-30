В Калуге «Фольксваген» сбил пешехода на улице Николо-Козинской

Около 11:45 во вторник, 30 января, в Калуге сбили пешехода.

Авария произошла у дома №90 на улице Николо-Козинской.

По предварительным данным, человек попал под колеса легкового автомобиля «Фольксваген».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.