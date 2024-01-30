«БМВ» в Калужской области сгорел из-за газового баллона, погибли мужчина и его 16-летняя дочь

Следственный комитет сообщил подробности о трагедии в Тарусском районе, которая произошла вечером 29 января.

У деревни Алекино сгорел автомобиль «БМВ X6». Погибли находившиеся внутри 47-летний мужчина и его 16-летняя дочь. Из огня успела выбраться 44-летняя женщина, она в больнице.

По предварительным данным, загорелся газовый баллон, находившийся в багажнике. Огонь мгновенно охватил всю машину.

Как подчеркивают следователи, баллон не был частью конструкции машины.

Сейчас ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности».