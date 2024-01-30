Нападения на калужские школы назвали фейком

По мессенджерам в Калуге распространяется информация о якобы готовящихся нападениях в школах. В правительстве региона 30 января заявили, что это фейки.

- Такие сообщения уже не в первый раз распространяются по всей стране украинскими спецслужбами, - говорится в заявлении калужских чиновников. - Чаще всего их забрасывают в родительские чаты для устрашения населения.

Они попросили калужан не распространять непроверенную информацию.