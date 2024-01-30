На окраине Калуги уничтожен вражеский беспилотник

Ранним утром во вторник, 30 января, в окрестностях Калуги средства ПВО сбили беспилотный летающий аппарат.

Обломки беспилотника упали на крышу технической нежилой постройки.

- Возгораний и пострадавших нет, сообщил в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав Шапша. - На месте происшествия работают оперативные группы.