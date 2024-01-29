В Калужской области пенсионер погиб под колесами «Форда»

В понедельник, 29 января, в Мосальске пешеход попал под колеса автомобиля «Форд», сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Несчастный случай произошел около шести часов вечера на пересечении улиц Энгельса и Революции.

В результате ДТП погиб 87-летний пенсионер.

Обстоятельства происшествия уточняются.