Стали известны подробности про гибель мужчины и ребенка в сгоревшем «БМВ»

Ранее мы сообщали о возгорании «БМВ X6». Машина воспламенилась на дороге Таруса - Алекино - Трубецкое – Марфино.

Из машины не смогли выбраться 47-летний мужчина и его 16-летняя дочь. Об этом сообщили в следственном комитете Калужской области

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.

Телеграм-канал «112» сообщает, что перед возгоранием в машине что-то хлопнуло. Одной пассажирке удалось спастись. Она находится в больнице.

Причины возгорания устанавливаются.