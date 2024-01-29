Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Калуге

Авария произошла вечером в понедельник на улице Изумрудной.

В районе дома №20 столкнулись «Рено Логан», «Форд Фьюжн» и «Тойота».

По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем «Рено» врезался в «Форд», а потом в «Логан» въехала «Тойота».

Различные травмы получили четыре человека: водитель «Рено», женщина из «Форда» и двое ехавших с ней детей – девочки 5 и 12 лет. Все они доставлены в больницу.