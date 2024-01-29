Водитель и ребенок погибли в сгоревшем «БМВ»

Трагедия произошла вечером в понедельник в Тарусском районе.

«БМВ X6» загорелся на дороге Таруса - Алекино - Трубецкое – Марфино.

Водитель и ребенок-пассажир погибли. Еще один взрослый попал в больницу.

Причины пожара сейчас устанавливаются, рассказали нам в прокуратуре Калужской области.