Два человека пострадали в ДТП на Северном обходе Калуги

В полиции рассказали подробности про аварию, которая произошла около 6 утра 26 января на участке между Аненнками и Жерело.

По предварительным данным, 31-летний водитель «Фольксвагена Пассат» врезался в два грузовых автомобиля коммунальных служб.

В больницу с травмами попали водитель легковушки и его 36-летний пассажир.