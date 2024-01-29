Пожар в детском саду произошел в Калуге

Днем в понедельник, 29 января, на улице Маяковского произошел пожар в детском саду «Солнечный зайчик».

На третьем этаже загорелся электрошкафчик для просушки одежды, рассказали в министерстве образования и науки Калужской области.

Спасатели уже потушили огонь. Никто из детей и воспитателей не пострадал.

Родители уже начали забирать малышей.