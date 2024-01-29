Калужанина случайно подстрелили на охоте

Мужчина из Калуги получил тяжелые травмы в Козельском районе.

Вместе со знакомым он пошел на охоту. Тот споткнулся и случайно выстрелил в напарника из ружья.

Мужчина дотащил пострадавшего до стоянки лесорубов, а те помогли отвезти его в больницу.

У калужанина тяжелые травмы. Полиция ведет расследование уголовного дела.