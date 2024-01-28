Дома на 11 улицах Калуги остались без света

Калужская ЕДДС сообщает, что в воскресенье в 18:31 в Калуге произошло аварийное отключение электроэнергии на следующих улицах:

Комарова;

Плеханова;

Суворова;

Смоленская;

Георгиевская;

Гагарина;

Циолковского;

Воскресенская;

Дарвина;

Королева;

Октябрьская.

Бригада КГЭС уже выехала на место.