В Калуге на улице Хрустальной горел двухквартирный дом

В субботу, 27 января, в Калуге загорелся двухквартирный дом, сообщает ГУ МЧС.

В 10 часов 46 минут стало известно о пожаре в Калуге на улице Хрустальной.

Службы прибыли оперативно, пострадавших при пожаре нет.

Причины происшествия выясняют специалисты, на место был направлен инспектор ГПН.