КамАЗ и «Газель» столкнулись ночью на калужской трассе

В ночь на 27 января очередное ДТП произошло на дороге Калуга – Тула.

Недалеко от Ахлебинино Перемышльского района столкнулись грузовая «Газель» и КамАЗ, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

После этого «Газель» оказалась в кювете.

По предварительным данным, пострадали несколько человек.