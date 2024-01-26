«Рено» и «Шкода» разбились на дороге Калуга – Медынь

Около 19:00 в пятницу, 26 января, авария произошла на дороге Калуга – Медынь недалеко от Кондрово.

Там столкнулись легковые автомобили «Рено» и «Шкода», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Пострадали как минимум два человека.

На месте работают оперативные службы.