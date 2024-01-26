Две маршрутки столкнулись в центре Калуги

Авария произошла на улице Кирова днем в пятницу.

По предварительным данным, не смогли разъехаться водители микроавтобусов, которые ехали по маршрутам №66 и №77 со стороны Театральной площади в сторону сквера Мира. Фото выложили в сообществе «Калуга ДТП».

Движение на этом участке затруднено.