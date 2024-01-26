«Киа» и «Форд» разбились в Калужской области

Около 9 утра в пятницу, 26 января, в Медынском районе столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла на дороге Медынь – Верея, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Там не смогли разъехаться водители «Киа» и «Форда». Пострадал один человек.