Огонь уничтожил жилой дом

Пожар произошел утром в пятницу, 26 января, в Износковском районе.

В деревне Дороховая около 8:00 загорелся частный жилой дом.

Огонь практически полностью уничтожил деревянное здание.

Из людей никто не пострадал, рассказали в МЧС.