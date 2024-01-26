В Калуге водитель «Киа» врезалась в попутный «Шевроле»

Вечером в четверг, 25 января, авария произошла на улице Социалистической.

По предварительным данным, недалеко от перекрестка с Чичерина 30-летняя женщина за рулем «Киа Рио» двигалась в сторону улицы Широкой, не соблюдала дистанцию и врезалась в попутный «Шевроле Спарк».

В больницу с травмами попала 33-летняя женщина, управлявшая «Шевроле».