Водитель «Киа» врезался в «Газель», которую пытался обогнать

В полиции рассказали подробности о ДТП, которое произошло днем 25 января на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе.

Недалеко от села Ясенок 43-летний водитель «Киа Спектра» не справился с управлением при обгоне. Машину занесло, и она врезалась в металлическое ограждение, а потом отлетела в «Газель».

Водитель «Киа» с травмами попал в больницу.