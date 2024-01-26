В Калуге КамАЗ и «Шевроле» столкнулись на окружной

Около 17:00 в четверг, 25 января, на окружной дороге в Калуге в районе садового товарищества Ильинка произошло ДТП.

Там столкнулись КамАЗ и «Шевроле Круз», сообщили в МЧС.

По предварительным данным, один человек пострадал.

Точные обстоятельства сейчас устанавливаются.