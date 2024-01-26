«Киа» и «Газель» разбились на калужской трассе

Около 16:00 в четверг, 25 января, очередная авария произошла на трассе М3 «Украина» в Калужской области.

В Думиничском районе недалеко от села Ясенок столкнулись легковой автомобиль «Киа» и «Газель».

По предварительным данным, пострадал один человек.