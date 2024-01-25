Водитель «Рено» пострадал в аварии на трассе М3 «Украина»

Около 21:00 в среду, 24 января, аварии произошла на трассе М3 «Украина» недалеко от деревни Пузановка Думиничского района.

По предварительным данным, 39-летний водитель грузового «Мерседеса» эвакуировал другой грузовик, разворачивался и не пропустил встречный «Рено Логан».

В больницу с травмами попал 55-летний водитель «Логана».