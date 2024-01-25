В Калуге водитель маршрутки уронил пассажирку

41-летняя пассажирка маршрутки пострадала в ДТП на улице Степана Разина 24 января.

Авария произошла у дома №3.

По предварительным данным, 45-летний водитель ехал со стороны Тульской в сторону площади Победы, резко затормозил, и женщина упала.

С травмами пострадавшую доставили в больницу.