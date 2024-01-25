Авария перекрыла дорогу Калуга – Тула

Днем в четверг, 25 января, из-за ДТП нельзя проехать по дороге Калуга – Тула.

Авария произошла на границе областей.

По предварительным данным, там столкнулись два грузовых автомобиля.

Пробка в обе стороны растянулась на несколько километров.