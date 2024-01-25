«Лада» вылетела ночью с дороги в Калужской области

Около 5:00 в четверг, 25 января, авария произошла на дороге Козельск – Сухиничи в Сухиничском районе.

По предварительной информации, водитель «Лады Калина» не справился с ночной дорогой и съехал в кювет.

Пострадал один человек. Сейчас устанавливается информация о его состоянии.