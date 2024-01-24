Дача сгорела ночью в Калужской области

В ночь на 24 января в поселке Середейский Сухиничского района произошел пожар.

На улице Пионерской огонь уничтожил дом, который владелец использовал в качестве дачи.

Из людей никто не пострадал, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины пожара пока не называются.