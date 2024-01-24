Очевидцев двух аварий ищут в Калуге

Полиция объявила о поиске очевидцев двух аварий, которые произошли в декабре в областном центре.

В обоих случаях водители сбили пешеходов и скрылись.

У дома №21 на улице Кирова 8 декабря пострадала 65-летняя пенсионерка.

А на Жукова, 3 24 декабря травмы получил 33-летний мужчина.

Информацию о ДТП можно сообщить по телефонам 547-534 или 547-888.