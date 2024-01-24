Два человека пострадали при столкновении «Лады» и «Рено» в Калуге

В ночь на среду на улице Московской в Калуге столкнулись «Рено Дастер» и «Лада Гранта». Авария произошла у дома №291 к.3, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 60-летний водитель «Рено» ехал со стороны улицы Кубяка, поворачивал налево и не пропустил встречную «Ладу».

Травмы получил 33-летний водитель «Гранты» и его пассажир такого же возраста.