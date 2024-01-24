В Калуге сбили женщину

Около 17:30 во вторник, 23 января, у дома №56а на улице Веры Андриановой сбили пешехода.

Пострадала 60-летняя женщина.

По предварительным данным, она попала под колеса «Форда», когда пересекала проезжую часть не по переходу.

Калужанку с травмами отвезли в больницу.