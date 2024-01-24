В Калужской области поймали водителя с поддельными правами

Сотрудники ГИБДД остановили иномарку около села Бордуково на трассе М-3. За рулем был 57-летний житель Мещовского района с подозрительным водительским удостоверением. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

После экспертизы выяснилось, что права поддельные, а удостоверение с таким номером уже есть у другого водителя.

Как рассказал нарушитель, в ноябре 2023 года его лишили прав за пьяную езду. После этого он познакомился с мужчиной, который предложил ему сделать поддельный документ.

Возбуждено уголовное дело.