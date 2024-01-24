В Калуге пешехода сбили на улице Комсомольская Роща

В среду, 24 января, в ГИБДД сообщили подробности о ДТП, которое произошло накануне днем у дома №40 на улице Комсомольская Роща.

По предварительным данным, 44-летний водитель «Шкоды Рапид» сбил своего одногодку, который находился перед машиной.

Пострадавшего отвезли в больницу.