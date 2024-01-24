В Калуге нашли живым пропавшего лыжника

Пропавшего в Калуге лыжника удалось обнаружить живым.

Как мы уже рассказывали, мужчина ушел на прогулку 19 января в деревне Лихун и не вернулся.

Информация о нем появилась только 23 января. Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали, что он жив.

Что именно произошло с калужанином, пока не уточняется.