В Калуге из-за аварии остановилось движение на Грабцевском шоссе

Утром в среду, 24 января, в Калуге затруднено движение по Грабцевском шоссе.

Авария произошла недалеко от перекрестка с улицей Зерновой. Фото опубликованы в сообществе «Калуга ДТП».

Со стороны центра машины стоят от улицы Молодежной.