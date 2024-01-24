Баня сгорела в Калужской области

Около 18:00 во вторник, 23 января, пожар произошел на улице Тимирязева в Кирове.

Там сгорела баня, построенная возле частного дома. Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь практически полностью уничтожил деревянное здание.

Из людей никто не пострадал.